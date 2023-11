Pubblicità

Su disposizione della presidente Anna Triglia, è convocato per mercoledì 29 novembre 2023, alle ore 18 presso l’Aula Consiliare di “Palazzo di Città”, il Consiglio comunale di Licata, in seduta non urgente, per la trattazione dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:

1) Nomina Scrutatori. Lettura ed approvazione Verbali delle sedute precedenti;

2) Approvazione delle tariffe per la concessione del servizio di rimozione forzata dei veicoli ai sensi degli artt. 159 e 251 del D. Lgs. Aprile 1992, n. 285 ed art. 397 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

3) Ratifica Deliberazione di Giunta Municipale n. 150 del 14/10/2023 avente per oggetto “Variazione al bilancio di Previsione/PEG 2021/2023 esercizio 2023 – Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola Materna Villaggio dei Fiori – CUP: C 66F22000140006;

4) Ratifica Deliberazione di Giunta Municipale n. 137 del 03/10/2023 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di Previsione/PEG 2021/2023 esercizio 2023 – ai sensi dell’art. 5 della legge Regionale n. 13 del 15 Giugno 2021 e dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 “Contributo al Comune di Licata per costituzione Fondazione Rosa Balistreri e organizzazione Grande Evento della Canzone Folk”;

5) Art. 11 bis D. Lgs 118/2011 – Approvazione bilancio consolidato 2021;

6) Ratifica Deliberazione di Giunta Municipale n. 162 del 24/10/2023 avente per oggetto “Variazione urgente al bilancio di Previsione/PEG 2021/2023 esercizio 2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 13 del 18/06/2021 per “Risorse aggiuntive alla dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2023.

La seduta di Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming al seguente link: https://licata.consiglicloud.it