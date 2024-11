Le spese sostenute per far fronte all’alluvione dello scorso mese di Ottobre arrivano al vaglio del Consiglio comunale. Nella seduta in programma il prossimo 26 Novembre alle ore 18, il primo punto all’ordine del giorno prevede infatti la “Proposta di riconoscimento della spesa da sottoporre al Consiglio comunale per Intervento di somma urgenza consequenziale all’esondazione del Fiume Salso del 19 Ottobre 2024 che ha interessato il centro urbano ed aree extraurbane e prestazione richiesta a terzi”.

Oltre a questo, il civico consesso sarà chiamato a votare altri quattro punti.