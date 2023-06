Pubblicità

Prosegue il lavoro all’interno della sezione numero 1. Ma i dati sono ormai certi. Non ci saranno variazioni per quanto concerne le percentuali delle liste e, al massimo, verrà modificato solo qualche dato sulle singole preferenze. Ma i 24 consiglieri comunali e quindi la composizione del civico consesso sono ormai certi. Il gruppo più numeroso sarà Forza Licata con 4 rappresentanti: Andrea Burgio, Maria Sitibondo, Rosario Cosentino e Giovanni Spiteri. 3 per la Lega: Enzo Graci, Jenna Ortega e Giuseppe Federico. 3 per Noi: Anna Triglia, Luigi Lanza e il dottore Parisi. 3 per Insieme: Carmelinda Callea, Carmelo Caico e Angelo Curella. 2 per FDI: Stefania Graci e Francesco Moscato. 1 per Forza Italia con Angelo Ripellino a completare i 16 consiglieri a sostegno del Sindaco Balsamo.

Per quanto riguarda l’opposizione, 3 al M5s con Elisa Cigna, Viviana Dainotto e Sebio Vicari, 1 per Restart con Daniele Cammilleri. A questi va aggiunto il seggio riservato a Fabio Amato. 3 infine per la DC con Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto e Salvatore Posata.

Una volta completato il lavoro alla sezione 1, si potrà passare alla proclamazione e all’insediamento dei nuovi consiglieri.