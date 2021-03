Approvati a maggioranza dei presenti tutti i punti all’ O.d.G. È questo l’esito della seduta ordinaria del Consiglio Comunale riunitosi nel tardo pomeriggio di ieri in diretta streaming per le misure adottate in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19

Il Civico Consesso, sotto la presidenza di Giuseppe Russotto coadiuvato dalla Segretaria Generale Laura Tartaglia, ha esaminato e approvato, dopo circa tre ore di lavori, tutti i punti all’O.d.G.

Via libera, quindi, alla nomina degli scrutatori e all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti (punto 1). Approvati a maggioranza, il Regolamento Comunale sulle funzioni del garante della persona disabile e adozione convenzione ONU sui diritti delle persone disabili (punto 2), il riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di €3.555,76 per la Finix Tecnology Solutions S.p.a. contro il Comune di Licata (punto 3), la regolarizzazione contabile del provvisorio d’uscita alla tesoreria comunale a seguito dell’atto di pignoramento presso terzi e riconoscimento debito fuori bilancio di €1.430,57 (punto 4) e il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 1.950,94 e regolarizzazione contabile del provvisorio d’uscita a seguito dell’atto di pignoramento presso terzi (punto 5).

Approvato anche l’ultimo punto (6) all’O.d.G. riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 8.021,99 e la regolarizzazione contabile dei provvisori d’uscita a seguito dell’atto di pignoramento presso terzi.