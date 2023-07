Pubblicità

Ieri sera, convocato dal presidente Anna Triglia, si è riunito il Consiglio Comunale di Licata, con un unico punto all’ordine del giorno: la ratifica della Delibera di Giunta Municipale 66 del 18 febbraio scorso, di variazione al bilancio di previsione P.E.G. 2021/2023, relativa al contributo del PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”.

“Abbiamo approvato – è il commento della DC – la delibera portata in Consiglio Comunale perché i finanziamenti ricevuti dal Comune di Licata a beneficio del Distretto Socio Sanitario, avranno importanti ricadute positive sulla cittadinanza e in particolare sui soggetti più fragili. Tale provvedimento giunge oggi, a seguito dell’iniziativa proposta dalla precedente amministrazione che aveva presentato le proposte progettuali in esame. Pertanto ci è sembrato doveroso aderire alla proposta di variazione di bilancio, per scongiurare la perdita dei fondi stanziati”.

“Inoltre – conclude la DC – come già dichiarato dal nostro capogruppo Giuseppe Russotto in occasione della seduta di insediamento del consiglio comunale, la nostra sarà un’opposizione costruttiva e la scelta di ieri sera lo dimostra”.