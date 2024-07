Pubblicità

Al termine del Consiglio comunale aperto, per affrontare il tema dell’emergenza idrica, il civico consesso ha proposto di impegnare il Governo regionale a realizzare un dissalatore a Licata; completare o rimodernare la rete di distribuzione sul territorio; utilizzare nell’immediato le navi cisterna per fronteggiare la crisi idrica attuale; realizzare il progetto di canalizzazione e distribuzione della diga San Giovanni.

Impegni anche per SiciliAcque e Aica per realizzare tutte le opere già programmate e mai realizzate e a porre in essere ogni azione utile e necessaria a garantire la regolare turnazione del servizio idrico.