Alle ore 16 c’è in programma il Consiglio comunale aperto in cui si discuterà di acqua e dell’emergenza idrica in atto. Diversi gli interventi programmati. Prima dell’inizio del civico consesso, è previsto inoltre un presidio all’esterno del Carmine a cui prenderanno parte cittadini, agricoltori e commercianti. Il gruppo consiliare Restart-M5S, promotore dell’iniziativa, ha organizzato una raccolta firme per dissalatore e navi cisterna. Alle 16 poi l’inizio dei lavori d’aula all’interno del Palazzo del Carmine.