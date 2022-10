E’ quasi l’ultima spiaggia per il Consiglio comunale. Il Presidente Giuseppe Russotto è stato costretto ad aggiornare ad oggi la seduta di continuazione vista la mancanza del numero legale ieri sera. Oggi serviranno dieci consiglieri in Aula per proclamare aperta la seduta. Successivamente servirà la maggioranza dei voti per far passare il Bilancio di previsione 2021.

Nel caso in cui anche oggi la seduta non dovesse essere valida, per l’Ufficio di Presidenza del Consiglio inizierebbe una sorta di corsa contro il tempo. L’ultima data utile sarebbe quella di Sabato 29 ma servirebbe nuovamente la presenza di almeno 13 consiglieri in Aula. Scenario decisamente complicato per i tempi che corrono.

Ecco perchè l’appuntamento odierno assume una fondamentale importanza per il proseguo dell’assise civica.