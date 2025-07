A distanza di poche ore dalla prima, arriva una seconda nota da parte dei Consiglieri di Maggioranza: “Pieno sostegno alla Presidente Anna Triglia. Attacchi infondati e clima di tensione dannoso per la città”.

I Consiglieri di Maggioranza del Comune di Licata, che sostengono il Sindaco avv. Angelo Balsamo e l’Amministrazione Comunale, intendono replicare alle recenti accuse comparse sui social da parte del consigliere Fabio Amato e degli altri esponenti dell’opposizione. Tali interventi, dai toni aggressivi, sembrano frutto di una strategia preordinata volta a colpire le massime istituzioni cittadine.

Dopo gli attacchi rivolti al Sindaco Angelo Balsamo e all’ex assessore Maria Sitibondo, l’opposizione ha ora rivolto le proprie critiche alla Presidente del Consiglio Comunale, Anna Triglia, e al consigliere Giovanni Spiteri. A quest’ultimo è stata contestata una presunta minaccia di morte, episodio che è stato completamente travisato.

È opportuno chiarire che il confronto tra il consigliere Spiteri e alcuni consiglieri di opposizione si è svolto fuori dalla sede municipale e, come noto agli stessi, è stato il risultato di provocazioni e intimidazioni cui il consigliere ha semplicemente reagito. In ogni caso, sarà compito delle sedi competenti accertare l’esatta dinamica dei fatti.

Resta, tuttavia, la gravità politica di quanto accaduto. Alcuni consiglieri di opposizione, prima in aula e poi sui social, continuano a diffondere informazioni inesatte e infondate, con modalità che ricordano veri e propri copioni prestabiliti. Un comportamento che alimenta un clima di tensione e ostilità in un momento in cui la città avrebbe invece bisogno di unità e responsabilità.

Questi atteggiamenti, che definiamo profondamente divisivi, danneggiano Licata e i suoi cittadini. Appaiono finalizzati più alla ricerca di consenso sui social che al bene comune, e trascurano le reali difficoltà che la comunità sta affrontando.

I Consiglieri di Maggioranza ribadiscono il loro pieno sostegno alla Presidente del Consiglio Anna Triglia e al Consigliere Giovanni Spiteri, riconoscendone l’onestà, il senso delle istituzioni e la disponibilità al servizio della collettività.

Occorre superare le polemiche sterili e tornare a occuparsi dei problemi reali dei cittadini. Il confronto politico deve basarsi su rispetto, verità e spirito costruttivo. Non è attraverso invettive, video denigratori e ricostruzioni fantasiose che si rafforza la democrazia, ma con un impegno serio, coerente e trasparente.

Andrea Burgio, Jenna Ortega, Giuseppe Federico, Stefania Graci, Mario Parisi, Rosario Cosentino, Carmelinda Callea.