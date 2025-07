Un Documento dei Consiglieri della Maggioranza a sostegno del Sindaco avv. Angelo Balsamo e dell’Amministrazione.

“I sottoscritti consiglieri della Maggioranza al Comune di Licata che sostengono il Sindaco avv. Angelo Balsamo e l’Amministrazione Comunale esprimono pieno sostegno dopo i ripetuti attacchi sulla stampa e sui social network firmati da alcuni consiglieri di opposizione Restart-5 Stelle, e di consiglieri invece eletti nelle liste di maggioranza.

Il clima che si è creato nelle ultime ore è davvero incredibile. Consiglieri di opposizione che fanno il tifo per chi non era in regola con le tasse, occupava abusivamente il suolo pubblico e vuole continuare a farlo, o con esercenti che hanno montato tende ed infrastrutture che sapevano essere non autorizzate. Tutti sanno che il decoro urbanistico di Licata e il ripristino della legalità faceva parte del programma della Giunta Balsamo che è stata votata da buona parte della città.

Oggi quei consiglieri che hanno fatto tutta la campagna elettorale dicendo che loro erano i veri paladini della Legge, passano le loro giornate a scrivere sui social o a inviare comunicati ai giornali, spiegando che bisogna dare proroghe o firmare provvedimenti speciali per chi non ha pagato e non ha voglia di pagare immediatamente o con le rateizzazioni concesse.

Questo penalizza chi si è messo in regola e chi vuole una città più bella e abitabile.

Ogni problema che quotidianamente si crea a Licata serve ai consiglieri dell’opposizione per aggredire il Sindaco e l’Amministrazione, fornendo magari soluzioni assurde o prendendosi i meriti che invece spettano a chi sta governando.

Siamo veramente stanchi di questo modo di fare politica dei vecchi e nuovi oppositori. Tutti sanno che abbiamo trovato una situazione disastrosa, che abbiamo dovuto dichiarare il dissesto, che la città era piena di immondizia e senz’acqua. Che al Comune ci sono pochissimi dipendenti ed ogni giorno giustamente i cittadini chiedono di avere i servizi per cui pagano le tasse. Cosa fa l’opposizione gioca al tiro al piattello contro il sindaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza, dicendo tutto e il contrario di tuttopensando di guadagnare “amici” su Facebook. Ma assicurare un governo che lavori alla città non è un gioco. E se i cittadini ci hanno votato è perché sapevano che avremmo lavorato per loro e non contro di loro. Chi racconta queste bugie si assume una responsabilità politica enorme. I Consiglieri di maggioranza chiedono al Sindaco Balsamo e a tutti gli Assessori di continuare a lavorare con l’impegno e la passione che hanno dimostrato. Chiedono a S.E. il Prefetto di Agrigento di stare vicino alla città di Licata perché ne ha davvero bisogno. Tutti noi Consiglieri sappiamo che la strada è piena di difficoltà ma sappiamo che con l’aiuto ed il lavoro di tutte le persone oneste Licata può risorgere”.

I consiglieri comunali di maggioranza