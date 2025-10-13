Martedì 14 ottobre 2025, presso l’Aula Magna del Plesso “Ines Giganti Curella” di Via Filippo Re Grillo, avrà luogo il secondo incontro formativo dal titolo “Conoscerli per educarli”, rivolto agli alunni delle classi in indirizzo, ai Genitori e a tutti i Docenti.
L’incontro per Docenti e Genitori è previsto presso la stessa sede alle ore 15,30.
Interverranno:
la Prof.ssa Amelia Porrello – Dirigente Scolastica IIS E. Fermi-Re Capriata
l’Assessore all’Istruzione del Comune di Licata – Dott.ssa Stefania Rolla
il Dott. Giuseppe Raffa – Pedagogista-Formatore-Coordinatore Ambulatorio Antibullismi dell’Asp di Ragusa
Coordinerà la prof.ssa Rita Azzarello – Referente per il bullismo e cyberbullismo IIS E. Fermi-Re Capriata.