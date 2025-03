Domenica prossima, 23 marzo, a partire dalle 9.30 all’Hotel dei Pini di Porto Empedocle, si terrà il congresso provinciale di Forza Italia.

Saranno presenti il coordinatore regionale Marcello Caruso, l’onorevole Stefano Pellegrino, capogruppo azzurro all’Ars, gli onorevoli Riccardo Gallo, Margherita La Rocca Ruvolo e Michele Mancuso.

Hanno già annunciato la loro partecipazione Giuseppe Ripellino, commissario di Forza Italia a Licata ed i consiglieri comunali licatesi Angelo Ripellino, Giuseppe Russotto e Tiziana Augusto.

“Il congresso – scrivono il commissario ed i consiglieri comunali di Licata – rappresenta un importante momento di confronto per tutti coloro i quali si riconoscono in Forza Italia. Invitiamo, perciò, tutti gli iscritti ed i simpatizzanti del partito fondato da Silvio Berlusconi ad essere presenti all’iniziativa, che sarà anche l’occasione per fare il punto su tutta una serie di tematiche che riguardano il nostro territorio e non solo”.