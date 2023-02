Pubblicità

Il coordinamento cittadino del PD annuncia la convocazione di un’assemblea per dare il via al congresso del Partito.

“Sabato 11 febbraio 2023 dalle ore 17:30 alle 20.30 presso i locali di Make Hub siti in Piazzetta Sottotenente Licata n 23 – 2° piano (palazzo Sorriso) si riunisce l’assemblea del circolo del PD “R. Saverino” di Licata per dare il via al congresso del partito che porterà alla scelta del segretario nazionale.

I lavori si svolgeranno nel seguente modo:

dalle ore 17:30 alle in poi saranno presentate e discusse le piattaforme dei quattro candidati: Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Elly Sclein e Paola De Micheli candidati alla segreteria nazionale;

dalle ore 18.00 alle 20.30 si svolgeranno le operazioni di voto per selezionare 2 dei 4 candidati segretari nazionali che poi parteciperanno alle primarie del 26 febbraio prossimo.

Avranno diritto di voto solo gli iscritti al PD per l’anno 2022; Coloro che risultano iscritti nel 2021 e che vogliono rinnovare la tessera durante il congresso; gli iscritti ai movimenti politici che hanno aderito alla costituente del Pd (Art 1), con sottoscrizione dell’impegno ad iscriversi al Pd nella campagna di tesseramento 2023.

Quella di domenica sarà l’occasione per discutere di quale Paese vogliamo, di quale partito vogliamo costruire e di quali interessi vogliamo prioritariamente rappresentare. Una discussione politica che il Pd intende offrire e condividere con la città.

Siamo una forza politica che pensa occorre ripartire dal confronto delle idee”.