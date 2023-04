Pubblicità

“Congratulazioni di vero cuore alla città di Agrigento ed a tutti i tifosi Akragantini per la prestigiosa promozione in serie D”. Con questo post, l’imprenditore Marcello Giavarini ha voluto omaggiare il ritorno in serie D dell’Akragas. Giavarini è stato l’ultimo presidente tra i professionisti di una formazione agrigentina.