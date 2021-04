L’accorato e indignato racconto di una utente i cui familiari anziani avrebbero dovuto ricevere la prima dosa di vaccino. Al termine di un lungo tira e molla, il vaccino non è stato somministrato.

Dopo 1 mese di prenotazione dal vaccino di mio Padre, sono stata rimandata a casa senz’altro aver fatto nulla.

Premetto che in piattaforma prenotare mi è risultato difficile poiché inserendo numero e codice fiscale non mi faceva andare avanti. Scoprii che era possibile prenotare direttamente dal numero verde, da Roma nessun problema descrissi la situazione di mio padre, immunodepresso in cura con chemioterapici nonché soggetto estremamente vulnerabile. Mi sono accorta anche che, per mezzo del marito quindi mio padre anche mia madre poteva e doveva esser vaccinata poiché moglie di un soggetto vulnerabile. M’ informo meglio ma a Licata questa cosa non è stata ancora sbloccata.. quindi mia madre verrà vaccinata non so quando, e dal canto loro se lo sarà con un Astrazeneca e parliamo di un’ epilettica.

Ieri sono stata portata al 5° piano dove già sapevo facevano Astrazeneca (mio padre non può con il suo codice d’esenzione) ebbene arrivo, espongo il caso, ma mi viene chiesto il libretto d’invalidità di mio padre, e relativa esenzione.

Mando mio padre a prenderla, sebbene scaduta L’esenzione, mi mandano (come me tanti altri) dicendomi di far caricare la patologia nella tessera sanitaria. Mi chiedo come mai tante persone stessa patologia di mio padre non hanno avuto nessun problema con il vaccino e lo hanno fatto muniti di tessera sanitaria senza alcuna storia, e adesso tutto è cambiato?

È logico andare in ospedale, vedere solo una panchina di tre sedie e gente assembrata a far fila, che entra ed esce subito dopo aver sentito Astrazeneca? Il più delle persone erano con patologie importanti. Si usciva da lì felici ma arrabbiati allo stesso momento. Felice per non aver fatto un Astrazeneca, ma arrabbiati per il non rispetto del paziente in luogo che potrebbe essere vettore di contagio. Ho visto persone.. peggio di mio Padre, mio padre stanca ma deambula.. sono andata via arrabbiata, indignata e schifata, mio padre un e048 non creduto, così come altre persone là dentro. magari la prossima volta lo raso a 0? Tutto ciò che si legge e si dice sui vaccini nella nostra regione sono sicura che non corrisponde a realtà… con la gente che fugge (e hanno fatto bene, perché con patologie) rischieremo anche la decima ondata, e le parole del Gen Figliuolo saranno solo pura utopia!