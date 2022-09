Ufficiale la nomina di Angelo Vincenti come Governatore della Confraternita di Sant’Agostino. Ecco il post.

“La nostra venerata Confraternita ha ricevuto stamani la lettera di conferma delle avvenute elezioni degli organi statutari. Auguriamo al neo eletto governatore, Angelo Vincenti, e ai membri del Direttivo e del Collegio dei Probiviri buon servizio a lode di Dio e della Sua Santissima Madre. Un grazie al nostro Arcivescovo Alessandro e al delegato diocesano per le Confraternite, don Rino Lauricella, per l’attenzione e la premura nell’assicurare quanto necessario per continuare a camminare nella fede”.