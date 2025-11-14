Angelo Gambino, Dirigente Medico, Primario del Reparto di Fisiatria dell’Ospedale di Licata, è stato confermato Governatore della Confraternita di San Girolamo della Misericordia di Licata, la prestigiosa Istituzione Religiosa che cura da centinaia di anni i riti del Giovedì e Venerdì Santo per il quadriennio 2025-2029.

Angelo Gambino succede a se stesso. All’interno della Confraternita ha ricoperto sia l’incarico di Consigliere che di Vice Governatore. Il neo Governatore ha vinto le elezioni, con l’elezione diretta. Nei giorni scorsi l’assemblea dei Confrati della Misericordia ha votato per eleggere i sei componenti del Consiglio di Amministrazione. Sono risultati eletti: Maurizio Santamaria , Adriano Ruvio, Angelo Maria Licata, Aldo Peritore, Vincenzo Consagra e Salvatore Russo. Eletti nel Collegio dei Sindaci Revisori: Fausto Artale, Giulio Di Franco e Rosario Bonvissuto.

Il Consiglio di Amministrazione si è insediato con all’ordine del giorno la distribuzione delle cariche. Vice Governatore èconfermato Angelo Maria Licata; Tesoriere, confermatoMaurizio Santamaria; Segretario, Salvatore Russo. Sono stati nominati anche i Delegati: Francesco Pira, Cultura, Comunicazione e Convegni; Carmelo Lauria, Cerimoniere e Responsabile Magazzini; Francesco Familiare, Relazioni Nazionali, Internazionali e Religiose; Giuseppe Pintacorona; Rapporti con il Clero e Inventario; Giuseppe Lucchesi, Illuminazioni, Statue, Urna, e Chiesa ; Gaspare Antona, sito web e social media.

“Ringrazio di cuore i Confratelli – ha dichiarato il Governatore Angelo Gambino – che mi hanno ancora voluto alla guida della nostra Confraternita. E’ un incarico gravoso che affronto, come ho sempre fatto, con grande fede, consapevole della tradizione e del radicamento della nostra Confraternita nel territorio. Ci siamo già messi al lavoro e per quattro anni assicuriamo il massimo dell’impegno”.

Fondata nel 1578, ha sede nella Chiesa di San Girolamo, nel cuore dell’antico quartiere della “Marina”. Impegno primario della Confraternita è quello di solennizzare i sacri riti della Settimana Santa, in particolare nei giorni del Giovedì e del Venerdì Santo, quando viene commemorata la Passione e la Morte di Gesù Cristo. La Confraternita si dedica inoltre ad opere di beneficenza e svolge anche importanti attività culturali, e tra queste un concorso sulla memoria del Venerdì Santo con gli istituti scolastici locali.