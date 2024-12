Cinquanta pacchi con generi alimentari saranno consegnati dalla Confraternita di San Girolamo della Misericordia, attraverso il Clero di Licata, ad altrettante famiglie bisognose. A darne notizia il Governatore della Confraternita dottor Angelo Gambino.

“Ormai da diversi anni assicuriamo questo tipo di sostegno. E’ il nostro modo concreto di essere presenti sul territorio svolgendo azioni precise in un momento di crisi economicache ha messo in ginocchio il nostro territorio il più povero in Italia. Il nostro impegno è costante e dura tutto l’anno e non si limita alla celebrazioni del Giovedì e Venerdì Santo. Questa iniziativa – ha spiegato il massimo esponente dell’importante istituzione religiosa licatese – si aggiunge a quelle già intraprese in altri settori della vita sociale primo fra tutte quelle culturali”.

La consegna dei 50 pacchi avverrà nelle prossime ore ai parroci licatesi, per permettere a queste famiglie di poter vivere con più serenità una Festa che ci fa sentire più uniti e portatori di solidarietà.

“Noi crediamo – ha aggiunto il Governatore Angelo Gambino – che la vita del Confratello è quella di vivere quotidianamente al servizio dell’altro anche con piccoli gesti che possono aiutare gli altri. Soprattutto in un momento difficile per la nostra città come quello che stiamo vivendo”.

I Confratelli al termine di questa azione di solidarietà saranno impegnati negli appuntamenti nei giorni di Natale, Capodanno ed Epifania giorni in cui verrà celebrata la Santa Messa, dall’Assisente Spirituale Don Totino Licata, nella Chiesa nel quartiere Marina. Il 6 gennaio 2025 alle 10 è previsto un concerto sempre nella Chiesa di San Girolamo della Formazione Corale della “Schola Cantorum V.Maiorana-S.Cassaro diretta dal Maestro Gaetano Torregrossa. Si tratta del concerto “Joy to the world” con canti della tradizione natalizia.

Sempre nella prima decade di gennaio, non appena riapriranno le scuole, sarà consegnato ai tre Istituti Comprensivi della città il bando per il Concorso 2025 “Racconta il Venerdì Santo a Licata” rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole medie. Il vice Governatore, Angelo Maria Licata e il Delegato alla Cultura e Comunicazione, Francesco Pira, sono già al lavoro con il Consiglio di Amministrazione, i Confratelli Adriano Ruvio, Maurizio Santamaria, Giuseppe Alaimo e Giuseppe Pintacorona e Aldo Peritore e il Cerimoniere Salvo Russoper far partire la nuova edizione del Concorso molto atteso dalle scolaresche licatesi e che vede ogni anno premiati poesie, video, scritti e disegni sulle celebrazioni del Venerdì Santo.