La Confraternita di San Girolamo della Misericordia prosegue nel suo impegno di Solidarietà sul territorio e internazionale. Lo scorso anno la Confraternita aveva scritto una bella storia di fratellanza aiutando la piccola Liro, giovanissima etiope, arrivata in Italia per essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Come si ricorderà il Governatore, dottor Angelo Gambino, aveva ricevuto larichiesta da uno dei Confratelli, il dottor Pietro Pisciotta, cardiologo che periodicamente svolge missioni in Africa. La giovanissima etiope Liro Waondimu aveva bisogno sostegno economico per affrontare insieme al papà un viaggio della speranza: per subire un delicato intervento presso l’Ospedale del Cuore di Massa Carrara.

Il Governatore Gambino ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Confraternita, sempre su segnalazione del Confratello Pisciotta, ha aderito alla richiesta di quest’ultimo di un contributo, che permetterà a Hintsa ragazzo etiope, che sta tornando a casa nel suo Paese, dopo un intervento chirurgico per la sostituzione di una valvola del cuore con una meccanica, attraverso un apparecchio acquistato di controllare il dosaggio dei farmaci nel sangue.

“Potrà – ha spiegato il dottor Pisciotta – fare autonomamente i controlli a casa, quando non andrà in ospedale, perché attraverso questa specifica terapia si può tenere fluido il sangue e preservare la valvola più a lungo possibile. Ringrazio la nostra Confraternita di San Girolamo per la generosità dimostrata ancora una volta verso questi nostri fratelli etiopi, giovani a cui regaliamo il sorriso”.

Tutti i Confratelli della Misericordia di Licata dopo aver pregato per la piccolo Liro oggi sosterranno con le loro preghiera Hintsa.

“Abbiamo aderito a questa nuova richiesta – ha commentato con gioia il Governatore Angelo Gambino – a volte un piccolo gesto può servire a salvare una vita umana. Le nostre preghiere e la bravura dei medici e delle equipe che hanno assistito Hintsa ci permettere di scrivere un’altra storia a lieto fine. Ringrazio ancora il CdA della Confraternita e tutti i Confratelli e il Confratello Pietro Pisciotta, medico apprezzato in Italia e all’estero, per aver sollecitato il nostro intervento che è arrivato puntuale, Speriamo che prestoHintsa e la sua famiglia possano tornare in Italia, in Sicilia e nella nostra Licata in vacanza”.