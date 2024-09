Pubblicità

Stamattina, alle ore 11 in seduta plenaria, nella sala San Pio X della sede del governatorato della Ven. Confraternita “Maria SS.Della Carità”, si è riunita la Camera Dei Consoli per procedere alla elezione delle cariche istituzionali, in seno a questo antico e importante organismo della Confraternita della Carità. Sono risultati eletti i fratelli consoli Dott. Giuseppe Attisano nella carica di Prefetto, ed il Dott. Prof. Vincenzo Cammilleri in quella di Sottoprefetto, quest’ultimo ha ricoperto precedente la carica di Prefetto dal 2004 al 2016. Caloroso e tempestivo il messaggio di auguri da parte del governatore della Confraternita Prof. Francesco La Perna, che ha riconfermato tutta la sua fiducia e stima ai fratelli consoli per l’impegno e la dedizione profusi nella salvaguardia e crescita della Confraternita. Gli eletti manterranno la carica per otto anni e possono essere riconfermati. Ad maiorem Dei gloriam.