La società Licata Ambiente, insieme all’Amministrazione Comunale desidera richiamare l’attenzione di tutti i titolari delle attività commerciali sulle corrette modalità di conferimento del cartone, un passaggio fondamentale per garantire il decoro urbano e la pulizia delle nostre vie. Per mantenere Licata ordinata e accogliente, è indispensabile che il conferimento avvenga nel rigoroso rispetto degli orari e delle procedure stabilite.

Si ricorda che l’orario di esposizione è fissato esclusivamente dopo le ore 13:00. Esporre il materiale prima di tale orario danneggia l’immagine della nostra città e ostacola il regolare passaggio dei pedoni e dei mezzi. Oltre all’orario, è fondamentale prestare attenzione alle modalità di preparazione: i cartoni devono essere completamente svuotati da eventuali residui, piegati con cura e, dove possibile, impilati o legati. Questo accorgimento evita che il vento possa disperderli, creando disordine lungo le strade.

La collaborazione degli esercenti è un tassello fondamentale per la riuscita del servizio di raccolta. È bene precisare che l’esposizione anticipata o il mancato rispetto delle regole di imballaggio comporteranno l’elevazione di sanzioni amministrative. Siamo fiduciosi che il senso civico dei nostri commercianti prevarrà, contribuendo attivamente a rendere Licata una città sempre più pulita, ordinata e vivibile per tutti.