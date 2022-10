“NON È TOLLERABILE UN CARICO DEL 30% DEI COSTI DI CONFERIMENTO! NECESSITA UN INTERVENTO COMPENSATIVO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA!..”

E’ quanto reclama il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, al governo regionale, affinché pianifichi con urgenza interventi economici in favore dei comuni per sopperire alla variazione della tariffa dei rifiuti indifferenziati conferiti presso il TMB di c.da Sparacia gestito dalla ditta Traina , che, con nota del 29/08/2022, ha comunicato un aumento di tariffa di 40,00 €/t relativo ai rifiuti indifferenziati, derivante dalla lievitazione imprevedibile a livello nazionale dei costi di gestione dovuti principalmente a gasolio, energia elettrica, aumento esponenziale dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, nonché dall’aumento della tariffa di conferimento del sottovaglio presso la discarica di c.da Timpazzo.

“LA VARIAZIONE TARIFFARIA- conclude il sindaco D’Angelo- NON È ACCETTABILE POICHÉ AGGRAVEREBBE ANCOR DI PIÙ LE SOFFERENTI CONDIZIONI DELLA CASSA COMUNALE, CON RICADUTE A PIOGGIA PER LE TASCHE DEI CONCITTADINI. CHIEDO AL GOVERNO REGIONALE DI INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE! ”.