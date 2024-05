Pubblicità

Lunedì mattina alle ore 9:30 si terrà, presso il ‘Foyer Pippo Montalbano’ del teatro Pirandello di Agrigento, una conferenza stampa indetta dall’onorevole Annalisa Tardino, alla presenza del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, per illustrare l’impiego degli oltre 8 milioni di euro destinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al restauro del palazzo di città di Agrigento, tra i beni storici ed artistici italiani che sono stati individuati dal Governo nazionale per interventi di recupero e restauro. La conferenza stampa sarà anche l’occasione per illustrare gli investimenti programmati in tema di infrastrutture per Agrigento e l’intera provincia, anche in vista dell’importante appuntamento di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Tra questi l’inserimento dell’anello sud della Sicilia nella rete europea dei trasporti, il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Palermo e un aggiornamento sul progetto dell’aeroporto di Agrigento.