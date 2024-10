Pubblicità

Conference League, la Fiorentina ci riprova: tutte le date del torneo

La Conference League 2024/2025 è pronta a regalare nuove emozioni e grandi opportunità alle squadre emergenti del panorama calcistico europeo. Giunta alla sua quarta edizione, questa competizione continua a crescere in importanza, offrendo visibilità a club che raramente partecipano alle principali competizioni UEFA. La scorsa edizione ha visto trionfare l’Olympiacos in una finale mozzafiato contro la Fiorentina, decisa nei supplementari da un gol decisivo di El Kaabi.

Anche quest’anno, la squadra viola, unica rappresentante italiana nella competizione, è tra le candidate alla vittoria. Secondo le scommesse calcio oggi , la Fiorentina ha buone possibilità di riprovarci, con una valutazione attuale di 5.25 come vincente. È poco dietro al Chelsea, quotato 2.75, e al Betis, quotato 5.00.

Le date chiave della Conference League 2024/2025

Come di consueto, la stagione calcistica della Conference League inizia con le qualificazioni, dove squadre provenienti da tutto il continente si sfidano per conquistare un posto nella fase a gironi. Il 1° turno di qualificazione si terrà tra il 10 e l’11 luglio (andata), con le gare di ritorno il 17-18 luglio. Il 2° turno di qualificazione si disputerà tra il 23 e il 25 luglio (andata) e il 30 luglio – 1° agosto (ritorno). Il 3° turno avrà luogo dal 6 all’8 agosto (andata) e dal 13 al 15 agosto (ritorno). Infine, gli spareggi decisivi si svolgeranno dal 20 al 29 agosto.

La fase a gironi inizierà il 3 ottobre 2024 e proseguirà con altre cinque giornate: il 24 ottobre, il 7 novembre, il 28 novembre, il 12 dicembre e il 19 dicembre. In questa fase, molte delle squadre già qualificate cercheranno di affermarsi, con l’obiettivo di avanzare verso le fasi a eliminazione diretta.

Le date della fase finale

La fase a eliminazione diretta partirà con gli spareggi del 13 e 20 febbraio 2025. Gli ottavi di finale si giocheranno il 6 marzo (andata) e il 13 marzo (ritorno). I quarti di finale avranno luogo il 10 e 17 aprile, mentre le semifinali sono previste per il 1° e l’8 maggio 2025.

La finale di Breslavia