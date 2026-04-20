Una nota di Confcommercio – Delegazione di Licata – a firma del responsabile territoriale Angelo Biondi.

Fare impresa a Licata è diventato qualcosa di oggettivamente impossibile. Alle difficoltà che si vivono nel resto del Paese e una pressione fiscale senza eguali in Europa — qui si aggiunge un ulteriore carico di balzelli tributari (la Tari su tutti) che, nel giro di pochi anni, è diventato tra i più alti d’Italia. Il tutto aggravato da un atteggiamento dell’attuale amministrazione comunale percepito come rigido, poco incline al dialogo e impermeabile al confronto con le categorie commerciali. E non stiamo affatto esagerando.

A conferma di ciò — tralasciando per ora precedenti delibere e atti politico amministrativi che lo dimostrano — bastano gli ultimi provvedimenti emessi dal nostro Comune. Il primo riguarda il nuovo ordine di chiusura imposto al distributore di carburante di piazza Linares: un provvedimento che disattende l’ordinanza del TAR, che ne aveva sospeso gli effetti. Una grave inosservanza di legge che espone il Comune al rischio di dover risarcire il danno economico causato. Onestamente, ci risulta difficile comprendere la ratio di un simile comportamento. Quali ragioni contingibili e urgenti hanno impedito a chi governa la città di attendere serenamente la sentenza di merito che il Tribunale Amministrativo avrebbe emesso il 12 maggio p.v.?

Non meno incomprensibile è la direttiva sindacale che vieta la concessione del suolo pubblico a tutti gli esercizi commerciali di piazza Attilio Regolo, impedendo loro di attrezzare spazi all’aperto con tavolini e sedie per offrire un servizio più comodo e gradito. Il provvedimento viene motivato con un futuro — ma non temporalmente definito — avvio dei lavori di “riqualificazione urbana” della piazza. Non sarebbe stato più ragionevole e appropriato consentire comunque l’occupazione del suolo pubblico, subordinandola alla revoca automatica all’inizio effettivo dei lavori? Invece si è scelto di impedire agli esercizi della zona di incrementare i propri incassi proprio nel periodo più favorevole dell’anno, pur in assenza di una data certa di apertura del cantiere.

È possibile che chi oggi amministra la città non si renda conto che così si contribuisce a dare il colpo di grazia a un settore già in fortissima sofferenza? Che sia chiaro: noi siamo per le regole, per il decoro, per il rispetto delle norme. Ma siamo altrettanto convinti che, osservandole e applicandole con il giusto buon senso, si possa — e si debba — sostenere chi a Licata continua, tra mille difficoltà, a fare impresa.

Angelo Biondi – ConfCommercio Licata e Palma