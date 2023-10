Pubblicità

Il tessuto imprenditoriale sano di Licata vuole marcare con chiarezza la propria distanza da chi vive nella connivenza con il malaffare, anche attraverso atti simbolici come la Fiaccolata organizzata per il prossimo sabato sera.

“Con la nostra partecipazione alla fiaccolata – dichiarano il Presidente di delegazione Licata di Confcommercio, Francesco Gallì e il delegato di FIPE (federazione Italiana Pubblici Esercizi) di Licata, Giovanni Morello – vogliamo esprimere in maniera chiara la nostra vicinanza a chi si schiera dalla parte della legalità, contro qualsiasi forma di criminalità e di sopraffazione, contro qualunque sopruso che possa limitare la libertà di fare impresa”.

“Confcommercio – dichiara Giuseppe Caruana, Presidente provinciale di Confcommercio Agrigento – da sempre promuove iniziative di educazione alla legalità: il nostro obiettivo è quello di sostenere gli imprenditori, favorendo la ‘cultura alla legalità’, appassionando le imprese alla liceità”.

La legalità e la sicurezza sono requisiti essenziali in ogni comunità e sono indispensabili per un’economia sana. Confcommercio e FIPE Licata auspicano un’importante partecipazione alla lodevole iniziativa. Solo attraverso l’aggregazione si trova la forza per contrastare l’illegalità.