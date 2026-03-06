ADV

Un comunicato stampa di Confcommercio – Delegazioni di Licata e Palma di Montechiaro.

Dal dirigente del Settore Finanze del Comune di Licata arrivano notizie positive sulla sostenibilità finanziaria dell’Ente e sulla possibilità di aderire alla Rottamazione Quinques.

Stamani (06/03/2026), su iniziativa del presidente della Commissione consiliare Finanze, dott. Luigi Lanza, si è svolto un incontro dedicato alla questione della definizione agevolata dei tributi locali. Alla riunione hanno partecipato, su invito, anche i rappresentanti di CNA, FENAPI e CONFCOMMERCIO. Per la Commissione, oltre al presidente, erano presenti i consiglieri comunali Fabio Amato e Sebio Vicari, mentre risultavano assenti tutti gli altri componenti, compresi i tre consiglieri di maggioranza. Assente anche l’Amministrazione attiva.

Nonostante ciò, l’incontro è stato proficuo grazie alla presenza del dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott. Minacapilli, che ha risposto con chiarezza e competenza a tutti gli interrogativi posti sia dai consiglieri presenti sia dai rappresentanti delle tre organizzazioni di categoria.

Nel merito, il dirigente ha fornito ampie rassicurazioni: “nulla osta all’adesione del Comune di Licata ai benefici previsti dalla Rottamazione Quinques, poiché gli equilibri finanziari dell’Ente risultano salvaguardati e coerenti con il percorso di risanamento previsto per il Comune in dissesto”. Il dott. Minacapilli ha tuttavia precisato che l’adesione potrà riguardare esclusivamente le posizioni debitorie post-dissesto e di diretta competenza dell’Ente, a partire dall’anno 2023. Per gli anni precedenti, infatti, ogni entrata tributaria è di esclusiva competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL). Anche su questo fronte, però, le interlocuzioni già avviate con l’OSL lasciano intravedere uno spiraglio positivo.

La riunione si è conclusa con l’impegno del dott. Minacapilli a presentare, entro la seconda decade di marzo, una dettagliata relazione tecnico-contabile indirizzata al sindaco e alla giunta, confermando la possibilità per il nostro Ente di aderire alla misura in oggetto. Sarà poi compito della parte politica compiere i passi successivi per consentire a famiglie e imprese di beneficiare, anche in materia di tributi locali, delle agevolazioni introdotte dalla legge dello Stato.

Il Presidente della Delegazione Confcommercio Licata e Palma di Montechiaro – Angelo Biondi