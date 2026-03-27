Una nota di Confcommercio – Delegazione di Licata e Palma di Montechiaro a firma del presidente territoriale Angelo Biondi.

“Dal profilo Facebook del Sindaco apprendiamo che la Giunta comunale di Licata ha approvato la proposta di regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali.

Nei giorni scorsi avevamo sollecitato l’adesione del Comune alla cosiddetta “Rottamazione quinquies”. Successivamente, partecipando insieme ad altre organizzazioni di categoria ai lavori della Commissione consiliare Finanze, abbiamo chiesto al dirigente del settore – in assenza della componente politica – di includere nel regolamento tutte le tipologie di tributi locali e di prevedere la rateizzazione massima consentita dalla normativa nazionale.

Oggi, nel prendere atto con favore della scelta politica concretizzatasi con la delibera di Giunta, desideriamo sapere se nella proposta di regolamento che sarà trasmessa al Consiglio comunale siano state recepite le richieste da noi formulate. Qualora così non fosse, rivolgiamo ai consiglieri comunali l’invito a emendare il regolamento in tale direzione.

Saremmo inoltre lieti se il Sindaco, anche attraverso lo stesso canale di comunicazione, fornisse riscontro alla nostra formale richiesta di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari – in vista dell’imminente stagione balneare – per eliminare buche e dissesti del manto stradale, integrare la segnaletica insufficiente, migliorare l’illuminazione pubblica, rimuovere la vegetazione incolta e affrontare le diffuse situazioni di degrado presenti nel territorio cittadino, che compromettono l’immagine della città e incidono negativamente sulla capacità di attrarre visitatori”.

Angelo Biondi