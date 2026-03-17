L’appello di Confcommercio: “Si utilizzino le risorse disponibili per intervenire urgentemente per la sistemazione delle strade d’ingresso alla città e delle vie di accesso alle spiagge in vista della stagione balneare”.

La Confcommercio – Delegazione di Licata e Palma di Montechiaro – attraverso una nota ufficiale richiama con forza l’attenzione dell’Amministrazione Comunale sulla necessità di intervenire urgentemente sulle strade d’ingresso alla città e sulle vie che conducono alle spiagge, in vista dell’imminente avvio della stagione balneare.

Le risorse economiche ci sono: si utilizzino il finanziamento regionale destinato alla riqualificazione urbana e le entrate derivanti dalle misure di compensazione degli impianti eolici e fotovoltaici presenti nel territorio.

Le condizioni attuali di molte arterie rischiano di compromettere l’immagine del territorio proprio nel periodo dell’anno in cui si registra il maggiore afflusso di turisti e villeggianti. Le vie di accesso alla città e alle spiagge costituiscono il primo elemento di percezione e valutazione della qualità dell’accoglienza offerta dal territorio. La presenza di gravi criticità quali buche e dissesti del manto stradale, insufficiente segnaletica, carenze di illuminazione, vegetazione incolta o situazioni di degrado compromettono l’immagine della città e incidono negativamente sulla capacità di attrarre visitatori.

La stagione estiva rappresenta una risorsa vitale per l’economia locale: strutture ricettive, B&B, case vacanze, affitta camere, pubblici esercizi e attività commerciali attendono questi mesi per compensare le gravi difficoltà dei lunghi periodi invernali. Ostacolare l’accessibilità e il decoro urbano significa mettere a rischio la sopravvivenza di un comparto già fragile.

Confcommercio chiede pertanto all’Amministrazione Comunale di adoperarsi prioritariamente a:

 predisporre e avviare interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale delle principali strade d’ingresso alla città;

 procedere alla messa in sicurezza e al ripristino delle vie di accesso alle spiagge, con particolare riferimento alla segnaletica verticale e orizzontale, all’illuminazione pubblica, alla pulizia e al decoro delle aree limitrofe;

 attivare un piano coordinato di accoglienza e decoro urbano, provvedendo allo sfalcio e alla pulizia dei marciapiedi e delle aree pubbliche, al fine di presentare un’immagine della città coerente con le sue potenzialità turistiche.

La Delegazione Confcommercio sottolinea che la qualità dell’offerta turistica inizia dalle infrastrutture di base. Presentarsi preparati all’appuntamento con la stagione estiva non è solo un dovere amministrativo, ma una scelta strategica per la crescita economica e l’immagine della città.

Il Presidente della Delegazione Confcommercio Licata e Palma di Montechiaro – Angelo Biondi