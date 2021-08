Pubblicità

Partono le diffide contro la mancata erogazione idrica. Filippo Vincenti, amministratore di alcuni condomini in zona Marina, ha scritto ad Aica annunciando – in caso di ulteriore inottemperanza – di rivolgersi alla Procura di Agrigento. Ecco la diffida indirizzata ad Aica.

“Il sottoscritto geom. Filippo Vincenti, in qualità di amministratore dei condomìni di via G. DA Verrazzano 5 e via A. Vespucci 8, Licata, ricadenti nella zona denominata “Marina”, considerato che, nonostante i numerosi solleciti e segnalazioni, nella zona sopra indicata, l’erogazione idrica avviene una volta a settimana, l’ultima il 24.8 con una quantità di acqua insufficiente a riempire le cisterne dei palazzi di cui trattasi, costringendo i condomini a ricorrere due volte a settimana all’acquisto di forniture esterne con Autobotte, con conseguente considerevole esborso di denaro. Considerata altresì la grave situazione igienica venutasi a creare a causa della cronica mancanza di acqua, nel bel mezzo di una grave pandemia e in periodo estivo, con la presente, invita e diffida “AICA” a provvedere alla immediata erogazione dell’acqua nella zona Marina di Licata, dove insistono i condomìni dal sottoscritto amministrati, e dove risiedono ben 35 FAMIGLIE.

In mancanza di sollecito riscontro, si preannuncia denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio”.