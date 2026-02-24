ADV

A conclusione di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento ha emesso decreto penale di condanna nei confronti di 8 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di violazioni alla normativa ambientale in materia di gestione illecita dei rifiuti. Le sanzioni irrogate ammontano complessivamente a oltre 40.000 euro.

L’attività investigativa, condotta dai militari del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento, ha preso avvio a seguito di mirati controlli del territorio e si è sviluppata attraverso servizi di osservazione, anche con il supporto del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, che hanno consentito di individuare diverse aree interessate da reiterati episodi di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti.

Successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati effettuati specifici monitoraggi tecnici che hanno permesso di documentare numerosi conferimenti non autorizzati, anche di rifiuti speciali e pericolosi, tra cui materiali derivanti da lavori edili e manufatti contenenti amianto.

Nel corso delle indagini sono stati identificati 47 soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria per varie ipotesi di reato in materia ambientale. Nell’ambito del procedimento erano stati inoltre sottoposti a sequestro preventivo due automezzi utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività svolte dall’Arma dei Carabinieri a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, con particolare attenzione al contrasto delle condotte di abbandono incontrollato dei rifiuti che arrecano danno al territorio e comportano rilevanti rischi igienico-sanitari.