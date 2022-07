Pubblicità

Il 19 luglio 2022 alle 19:30 nella splendida cornice della Valle dei Templi si è svolta la cerimonia di premiazione della nona edizione del concorso archeoCiak.

Tra i vari filmati premiati, il parco della Valle dei Templi ha assegnato un premio speciale in memoria di Alessia Tardino, l’ex studentessa dell’Istituto Comprensivo Marconi di Licata vittima della brutale strage familiare dello scorso gennaio.

Il cortometraggio dal titolo “Cortomiraggio”, realizzato da Alessia e da altre ex alunne dell’Istituto, guidate dalle docenti Mara Burgio e Caterina Mannino, aveva partecipato all’ottava edizione del concorso, poi annullata in seguito al sopraggiungere della pandemia da covid-19 ed era stata stata l’ultima attività didattica svolta in presenza prima dell’introduzione della Dad.

“Dopo aver ricevuto una bellissima lettera traboccante d’affetto per l’alunna, da parte delle insegnanti referenti non potevamo esimerci dal tenerne vivo il ricordo attraverso la sua delicata interpretazione di Kore intenta ad illustrare la bellezza di importanti siti archeologici di Licata”: con queste parole la dottoressa Valentina Caminneci, archeologa e presentatrice dell’evento, ha consegnato una targa recante la seguente motivazione: Appassionata dichiarazione d’amore per il proprio paese tra mito e storia.

La manifestazione si è conclusa con la proiezione di tutti i lavori premiati.