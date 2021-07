Pubblicità

Concessione stadio Dino Liotta al Licata, interviene l’ex assessore Antonio Pira.

Complimenti al dirigente del Licata Calcio, Giorgio Peritore, per l’importante risultato ottenuto. La concessione per 15 anni delle strutture sportive al Licata calcio è un importante e fondamentale tassello per la crescita della squadra. Grazie al costante impegno del dirigente, in 9 mesi, si sono raggiunti traguardi che altri nei precedenti anni non erano riusciti a raggiungere. Se non fosse stato per una parte di politica o pseudo tale, sicuramente questo risultato si sarebbe potuto raggiungere prima. Purtroppo è noto che qualche assessore ha ostacolato questa operazione per diversi mesi, solo per motivi personali, ma di questo ne parleremo più avanti, oggi è solo tempo di complimentarsi e dare i giusti meriti. Per onestà intellettuale va sicuramente riconosciuto l’impegno e la volontà da parte del sindaco Pino Galanti e del vice sindaco, Montana, gli unici convinti ad andare incontro alle richieste del Licata calcio. Bisogna registrare anche un importante appoggio del Presidente del consiglio e del suo gruppo, i quali hanno, fin da subito, capito l’importanza dell’operazione. L’unica richiesta che hanno fatto è stata quella di tutelare le società minori e di non tagliarle fuori, infatti si è lavorato prima a trovare un accordo con le società minori e poi si è proceduto a tutto il resto.

Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ultimo sassolino da togliere è per tutti coloro che dicevano che con l’ingresso della politica nel Licata calcio l’affidamento degli impianti sarebbe saltato. Ebbene forse proprio grazie a chi parla e capisce la Lingua della politica, e ne prevede le dinamiche, si è riusciti a non farsi imbrigliare da chi remava contro solo per motivi personali.

Antonio Pira