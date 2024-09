Pubblicità

Momento clou nel gemellaggio tra Licata e il Comune maltese di Birgu. Questa sera a partire dalle ore 20, la Chiesa Sant’Angelo ospiterà un concerto della Socjeta Muzikali San Lawrenz Belt Vittoriosa e della Prince of Wales Own di Birgu. Ci sarà la partecipazione del soprano Rosabelle Bianchi. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di Lanterna Tv a partire dalle ore 20.