Con l’uscita dei ceri dalla Chiesa patronale, ha preso il via la festa. I quattro ceri sono rimasti in piazza Sant’Angelo fino alle 9 prima di essere portati a suon di musica in piazza Elena attraverso il percorso che ha attraversato via Dante, via Frangipane e corso Umberto. Le ntorce resteranno in piazza Elena fino a questa sera quando seguiranno l’Urna di Sant’Angelo in Processione. Alle 11 ci sarà la Santa messa solenne che Licata 4you web Channel trasmetterà in diretta streaming. Stasera il gran finale con la diretta della processione.

Foto a corredo del pezzo di Ivana De Caro.