Si è svolta nella mattinata di ieri una manifestazione promossa dalla comunità dei sordi della provincia di Agrigento, con l’obiettivo di portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica le difficoltà che quotidianamente le persone affette da sordità si trovano ad affrontare nel territorio agrigentino.

L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione, dell’accessibilità e dei servizi dedicati, evidenziando criticità ancora presenti in ambito sociale e istituzionale.

Alla manifestazione ha preso parte anche l’On. Angelo Cambiano, parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, che ha voluto manifestare la propria vicinanza alla comunità. A margine dell’iniziativa, l’On. Cambiano ha partecipato a un incontro presso la Prefettura di Agrigento, nel corso del quale ha dialogato con una delegazione della comunità dei sordi della provincia e con i rappresentanti della Prefettura.

Nel corso dell’incontro è stato avviato, in sinergia con l’ENS regionale (Ente Nazionale Sordi) nella persona del commissario straordinario Dott. Frizza Camillo, un percorso volto alla riapertura della sede provinciale ENS di Agrigento, ritenuta fondamentale per garantire servizi e supporto adeguato alla comunità locale.

Nelle more della definizione di una soluzione stabile, l’On. Cambiano ha inoltre messo a disposizione i locali della propria segreteria politica, situati ad Agrigento in via Empedocle 73 quale punto di riferimento temporaneo per le attività e le esigenze della comunità dei sordi.

Un segnale concreto di attenzione e impegno istituzionale verso una comunità che chiede pari diritti, dignità e piena partecipazione alla vita sociale del territorio.