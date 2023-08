Pubblicità

Sospensione del reddito di cittadinanza, Sindaco e assessore ai Servizi sociali chiariscono alcuni punti.

Si comunica alla cittadinanza che ad Agosto è prevista la sospensione del Reddito di Cittadinanza ad alcune categorie di beneficiari. Dal 31 luglio c.a., infatti, entrano in vigore le modifiche al Reddito di Cittadinanza previste dal Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, riguardanti i nuclei cosiddetti “occupabili”, composti da persone di età compresa tra i 18 e 59 anni non portatori di disabilità e senza figli minori. Per tali nuclei ad agosto il contributo economico Reddito di Cittadinanza sarà sospeso e da settembre si potrà richiedere il Supporto alla Formazione e al Lavoro da € 350 mensili.

La scadenza di luglio non interessa i nuclei familiari in cui è presente un soggetto minore, disabile o un ultrasessantenne come definito ai sensi del regolamento in materia ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, o ultrasessantenne.

Dal 1 Gennaio 2024 queste famiglie con figli minori, con persone con disabilità e/o sessantenni, potranno accedere alla nuova misura INPS definita Assegno di Inclusione.

I Servizi Sociali del Comune continueranno la presa in carico quei nuclei a loro assegnati sulla Piattaforma Ministeriale.

Siamo consapevoli del disagio, ma si precisa che i Servizi Sociali del Comune, a disposizione dei cittadini, non hanno alcun potere per evitare l’interruzione del beneficio e per renderlo di nuovo erogabile.

Il Sindaco Angelo Balsamo, l’assessore Servizi sociali Francesca Platamone