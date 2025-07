A Licata e’ stata accreditato il centro di consulenza ed attività comportamentale per soggetti con disturbi dello spettro autistico “Alveare”, della Soc. coop. Soc. Carpe diem, che è una delle società avente il know-how per essere ente accreditato presso l’Asp di Agrigento, con la finalità di garantire in sinergia con la NPI di Licata l’erogazione di trattamenti riabilitativi in favore di soggetti con disturbo dello spettro autistico mediante interventi basati sull’analisi del comportamento applicata (ABA)”.

A darne comunicazione è l’amministrazione Balsamo.

Presso il centro Alveare sito in via Grazia Deledda n1 da Lunedì 7 Luglio inizieranno le attività che garantiranno a 28 bambini con autismo un trattamento di eccellenza che si avvale di professionisti qualificati nel settore.