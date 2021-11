Pubblicità

Su disposizione del presidente Giuseppe Russotto è stato convocato il Consiglio Comunale di Licata, in seduta non urgente, per il giorno 30 novembre 2021 alle ore 18 nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città.

Questi i punti all’ Ordine del Giorno:

Nomina Scrutatori. Lettura ed approvazione Verbali delle sedute precedenti; Nomina di n. 1 componente del Collegio dei Revisori dei Conti; Rivisitazione schema di convenzione già approvato con delibera del Comitato dei Sindaci n. 8 del 26 giugno 2020, alla luce delle nuove linee guida per la programmazione Piano di Zona 2021, emanate dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” in occasione del centenario della traslazione e della tumulazione della sua salma nel sacello dell’Altare della Patria (4 Novembre 2021); Recesso del Comune di Licata dal Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento; Recesso del Comune di Licata dal Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo.

Si fa presente che la seduta di Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming sul seguente link: www.consigli.cloud/licata