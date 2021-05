L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti ha affidato, a titolo gratuito, su richiesta di un imprenditore, il sig. Bernardo Antona, alcuni spazi adibiti a verde pubblico per garantirne il decoro e la manutenzione costante.

Le piantine messe a dimora nelle aiuole sono state donate dall’Assessore ai Lavori Pubblici Carmelo Castiglione.

“L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Galanti – sono le parole dell’Assessore Castiglione – ha molto a cuore le tematiche riguardanti l’Ambiente ed è fermamente convinta che la sinergia tra Comune e privati cittadini possa ancor di più migliorare le condizioni di decoro degli spazi adibiti a verde della nostra città. Dopo la rimozione delle foglie, la pulizia dei detriti e la potatura degli arbusti situati all’ingresso di via Garibaldi provenendo dalla via Gela, al signor Bernardo Antona, su sua richiesta, l’Amministrazione comunale ha affidato a titolo gratuito alcuni spazi adibiti al verde per la manutenzione costante di tali aree. Queste forme di collaborazione sono molto importanti, in quanto, consentono la valorizzazione di alcune aree alle quali il Comune non potrebbe dedicarsi con particolare attenzione permettendo ai cittadini che ne abbiano desiderio e possibilità di dare il loro contributo, fungendo da esempio e stimolo verso l’intera collettività. Ringrazio a nome mio e del Sindaco Galanti – conclude l’Assessore Castiglione – il signor Antona per aver contribuito al decoro di queste aree verdi”.