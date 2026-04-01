Si è svolto stamane, presso l’Auditorium del Plesso B. V Greco dell’I.C. “Francesco Giorgio” di Licata, il convegno dal titolo “Sport e Inclusione”, promosso dal Lions Club Licata in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI). Un evento significativo che ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti del settore sportivo e del mondo educativo, uniti da un obiettivo comune: valorizzare lo sport come strumento di inclusione sociale.

Ad aprire i lavori è stata la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Rosaria Decaro, che ha moderato l’incontro, sottolineando l’importanza della scuola come luogo privilegiato in cui promuovere valori di accoglienza, rispetto e partecipazione attiva.

Tra i relatori, il Dott. Giuseppe Daniele Messina, Presidente CSI Agrigento APS, ha evidenziato il ruolo fondamentale dello sport di base nel favorire l’integrazione, soprattutto tra i più giovani. Lo sport, ha sottolineato, rappresenta un linguaggio universale capace di abbattere barriere culturali e sociali.

Il Dott. Dario Gaglio, Presidente del Lions Club Licata, ha ribadito l’impegno dei Lions nel sostenere iniziative che promuovano il benessere della comunità, con particolare attenzione alle fasce più fragili.

Importanti anche gli interventi istituzionali della Dott.ssa Gloria Pisciotta, Assessore all’Istruzione del Comune di Licata, e del Dott. Salvatore Burgio, Assessore allo Sport, che hanno sottolineato la sinergia tra scuola, enti locali e associazioni come chiave per costruire percorsi inclusivi efficaci e duraturi.

Di grande valore è stato il contributo del Dott. Natale Saluci, Direttore Regionale Special Olympics Team Sicilia, che ha portato la testimonianza concreta delle attività svolte nel territorio per favorire l’inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport, mettendo in luce esperienze e progetti che rappresentano esempi virtuosi a livello regionale.

Il convegno ha suscitato interesse e partecipazione da parte degli studenti e del pubblico presente, offrendo spunti di riflessione e momenti di confronto su un tema di grande attualità.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione volto a promuovere una cultura dell’inclusione, in cui lo sport diventa veicolo di crescita personale, sociale e civica.

Un appuntamento riuscito, dunque, che ha confermato come la collaborazione tra scuola, associazioni e istituzioni possa generare valore e opportunità per tutta la comunità.