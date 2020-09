Molti investitori nell’ultimo periodo sono riusciti ad arricchirsi con questa nuova Criptovaluta: il Bitcoin. Di conseguenza molte persone si mostrano interessate a entrare in questo tipo di mercato sperando di ottenere lo stesso successo. Ma ovviamente bisogna stare molto attenti: in giro ci sono moltissimi truffatori, e anzi in molti credono che il Bitcoin stesso sia una truffa, ma ovviamente non è così.

Come si compra bitcoin con carta di credito senza incappare in una truffa? Occorre assolutamente operare con piattaforme di trading fornite di tutte le autorizzazioni e regolamentate, ad esempio con il famoso broker online eToro; in tal modo si può essere sicuri di guadagnare correttamente utilizzando una piattaforma che tra le altre cose è anche molto semplice e intuitiva.

Le truffe con carta di credito

Non tutti i siti su cui è possibile acquistare Bitcoin con carta di credito sono affidabili e sicuri, infatti ancora oggi le truffe sono praticamente all’ordine del giorno. Le trappole sono un pericolo soprattutto per gli investitori alle prime armi, che vengono accalappiati da siti come Bitcoin Future, Bitcoin Code, Bitcoin Revolution e molti altri.

D’altra parte non tutte le piattaforme di trading regolamentate consentono di acquistare Bitcoin con carta di credito. Anzi, molto spesso sono le stesse banche che hanno emesso la carta di credito che non vogliono avere a che fare né con Bitcoin né con altre criptovalute simili proprio per il gran numero di truffe e raggiri che vi sono legate.

Per questo motivo in molti preferiscono comprare Bitcoin con PayPal, in modo tale da non dover fornire i dati della carta ed evitare frodi. Rimane però un certo margine di rischio, infatti molti Exchange sono tristemente noti per aver chiuso improvvisamente ed essere scappati con i fondi dei clienti. Questo è il caso ad esempio di Coincheck e Mt.Gox.

Piattaforme Bitcoin sicure che accettano la carta di credito

Per essere sicuri di no essere truffati bisogna innanzitutto scegliere piattaforme regolamentate all’interno dell’Unione Europea. Queste piattaforme devono essere dotate delle autorizzazioni e licenze adeguate (CySEC per l’Europa e CySEC+CONSOB per l’Italia) che sono volte proprio alla tutela degli utenti.

Le migliori piattaforme, gratuite e senza costi di commissione, su cui si può acquistare Bitcoin senza rischi sono:

eToro: piattaforma con licenza CySec, facile ed intuitiva che grazie alla sua struttura molto simile a un social network, offre la possibilità seguire, commentare, scambiarsi consigli con gli altri trader e soprattutto di fare Copy trading, cioè letteralmente di copiare le strategie dei trader più esperti. Deposito minimo 250 euro.

eToro è una piattaforma pluripremiata, considerata da moltissimi forse la più affidabile in assoluto. Accetta in oltre carte di credito, carte di debito, postepay, bonifico, Skrill, Paypal e tanti altri metodi di pagamento.

ForexTB: quest’altra piattaforma, sempre fornita di licenza CySec, offre un corso di trading per principianti completamente gratuito e segnali di trading gratis. I segnali di trading sono delle notifiche inviate dal broker per informare l’utente sull’andamento del mercato e dunque guidarlo meglio nella scelta della strategia. Deposito minimo 250 euro.

Anche su questa piattaforma sono completamente accettate le carte di credito, carte di debito, postepay, bonifico, Skrill, Paypal. È inoltre completamente gratuita e senza alcun tipo di costo fisso o commissioni. Offre inoltre la possibilità di una demo gratuita, in cui non utilizziamo denaro reale ma denaro virtuale, riuscendo così a fare pratica in tutta sicurezza.

Entrambe queste piattaforme offrono la possibilità di comprare e vendere Bitcoin allo scoperto. Cosa vuol dire?

Acquistare Bitcoin è sinonimo di ottenere un guadagno solo nel caso in cui il valore del Bitcoin dovesse salire. Vendere allo scoperto il Bitcoin invece è in sostanza la possibilità di ottenere un profitto nel caso in cui il prezzo del Bitcoin dovesse scendere.

Quindi con questo investimento si ha la possibilità molto vantaggiosa di poter guadagnare in entrambe le situazioni, basta solo interpretare correttamente il mercato.