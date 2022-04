Pubblicità

Il progetto Community Pro (Participation Resilience Organizing) entra nel vivo. A breve infatti si svolgerà il primo incontro nel corso del quale i cittadini e le cittadine scelti dagli attivatori civici parteciperanno al Laboratorio. Qui saranno rappresentati sia i punti di criticità che le potenzialità del territorio di Licata in funzione della redazione della Mappa della comunità che rappresenta il primo obiettivo del Progetto in vista della stesura del piano di Resilienza.

Il progetto, vale la pena ricordarlo, ha come finalità quella di contribuire a migliorare il territorio e predisporre nuove strategie per sostenere il protagonismo della propria Comunità. Esso si propone di sviluppare la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, di sviluppare e rafforzare i legami sociali e la capacità delle comunità di rispondere alle modificazioni determinate da eventi esterni, di delineare azioni comuni co-progettate. Le principali linee di attività riguardano, in sintesi, l’educazione, istruzione e formazione professionale, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ,promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi.

Motore e obiettivo del progetto Community PRO è dunque l’empowerment, cioè l’opportunità che viene data alle persone di conoscere i propri diritti e di realizzare le proprie potenzialità, di crescere nella propria capacità di influenzare e/o attivare il cambiamento attraverso il superamento dei gap informativi e la crescita di consapevolezza, di operare esse stesse per ridurre le situazioni di rischio nelle quali si trovino o per aumentare e migliorare le misure di protezione necessarie. Di tutto quanto sopra esposto verrà data puntuale informazione alla cittadinanza.

Per informazioni : [email protected]

Maria Grazia Cimino

Coordinatore Assemblea Territoriale Licata