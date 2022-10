Si sono riunite per la prima volta le tre Commissioni permanenti del Libero Consorzio di Agrigento, i quali componenti erano stati eletti nell’Assemblea del 12 settembre scorso.

All’ordine del giorno l’elezione del Presidente e del Vicepresidente.

La Terza Commissione si occuperà di Sviluppo strategico, Viabilità, Programmazione, Patrimonio e Funzioni di Indirizzo, ed è composta dai Sindaci: Stefano Castellino di Palma di Montechiaro, Fabio Ternine di Sciacca, Calogero Martello di Porto Empedocle, Sabrina Lattuca di Realmonte,

Giuseppe Mangiapane di Cammarata Giovanna Bubello di Allessandria della Rocca e Dario Gaglio di Camastra.

Nella riunioni erano presenti cinque sindaci: Castellino, Martello, Termine, Lattuca, Mangiapane.

All’unanimità dei presenti è stato eletto Presidente, Stefano Castellino, Sindaco di Palma di Montechiaro e sempre all’unanimità è stata eletta Vicepresidente, Sabrina Lattuca, Sindaco di Realmonte.

Stefano Castellino ha voluto ringraziare i colleghi per la fiducia e la stima accordata.

“La Commissione – dice Stefano Castellino – lavorerà in sinergia e collegialità per servire e rappresentare l’intero territorio del LIbero Consorzio composto da tutti i 43 Comuni. Mi congratulo con il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, per la sua elezione a Vicepresidente. L’esigenza e l’importanza dell’ente intermedio di area vasta è sempre più evidente e condivisa. Le istanze sono molteplici e la sfida è ardua, ma faremo del nostro meglio, di questo posso assicurare tutti i cittadini della nostra Provincia. L’occasione dei fondi del Pnrr per la realizzazione di infrastrutture di importanza sovracomunale e provinciale rappresenta una occasione imperdibile per la nostra terra, ed in questo quadro può essere altrettanto importante l’apporto che il LIbero Consorzio potrà fornire nella progettazione degli interventi anche comunali”.

Il Vicepresidente della III Commissione, come detto, è il sindaco di Realmonte – Città della Scala dei Turchi, Sabrina Lattuca: “Sono molto soddisfatta – dichiara la diretta interessata – e ringrazio i colleghi che, all’unanimità, mi hanno nominata Vicepresidente. Faremo un lavoro di squadra, una programmazione in linea con la vocazione turistica dei territori che rappresentiamo, una rete che ci consenta di fare sistema.

Faccio gli auguri al Presidente, Stefano Castellino, Sindaco di Palma di Montechiaro e agli altri componenti della commissione. Ho già fatto una proposta, in ordine all’istituzione di un tavolo tecnico per discutere del sistema infrastrutturale della provincia (Autostrada – Aeroporto – Ferrovia – arterie provinciali) da inserire all’ordine del giorno della prossima assemblea dei Sindaci”.