Venerdì 14 giugno 2024 alle ore 11,30 presso l’Aula Consiliare nel Palazzo del Carmine, attuale sede del Comune, il Sindaco, avv. Angelo Balsamo, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, d.ssa Anna Triglia e dell’Assessore alla Toponomastica d.ssa Stefania Rolla,presenterà la nuova Commissione Toponomastica, da lui nominata con Determinazione Sindacale N°27 del 4 giugno 2024. Saranno presenti: prof. Francesco Pira, Presidente Delegato dal Sindaco; geom. Lorenzo Peritore, Notaio Arianna Armenio, Membri nominati dal Sindaco; prof.ssa Giuseppina Incorvaia, rag. Pierangelo Timoneri, Membrinominati dal Consiglio Comunale. prof. Francesco La Perna, Membro di diritto.

La Commissione Toponomastica è l’organo di natura consultiva che ha il compito di esaminare ed esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazioni e modifica delle denominazioni riguardanti la toponomastica comunale: aree di circolazione, scuole, impianti sportivi, lapidi, cippi e in generale luoghi e strutture pubblici o aperti al pubblico di pertinenza comunale.

Questa funzione deve essere esercitata avendo cura di tutelare la storia toponomastica di Licata e del suo territorio, con particolare attenzione alla circostanza che le denominazioni proposte rispettino, in primo luogo, l’identità culturale, sociale e civile della comunità locale.

La Commissione Toponomastica è nominata dal Sindaco e rimane in carica per tutta la durata del suo mandato. I componenti non percepiscono alcun emolumento.