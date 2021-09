Pubblicità

Il consigliere comunale Andrea Burgio interviene dopo l’audizione della sesta commissione Sanità in ospedale.

“Ringrazio tutti i componenti della commissione salute dell’ARS, in particolare la presidente On Margherita La rocca, per aver effettuato l’audizione al San Giacomo d’Altopasso di Licata a causa delle carenze già note da alcuni mesi.

Tempo fa in una mia intervista ho invitato la commissione proprio a fare visita al nosocomio licatese, quindi oggi non posso che essere soddisfatto dell’incontro avvenuto.

Purtroppo durante la seduta si è costatata l’assenza dell’assessore regionale alla sanità o di un suo delegato, naturalmente invitato, dalla VI commissione ars, a partecipare all’audizione.

I sanitari presenti hanno esposto tutte le problematiche presenti nelle loro unità operative, criticità che spesso ho evidenziato in diversi comunicati stampa.

Il mio plauso va a tutti i sanitari che operano al San Giacomo d’Altopasso per la tenacia nel tenere aperto l’ospedale nonostante le criticità già note.

Attualmente in servizio in tutto il presidio ospedaliero sono in servizio circa 35 medici ma mancano all’appello 44 medici per l ottimo funzionamento di tutti i reparti.

Le carenze di personale purtroppo attanagliano tutti i reparti mettendo a rischio la salute dei cittadini e facendo operare i sanitari in condizioni fuori dal normale con turni massacranti.

Istituire il Triage autonomo del pronto soccorso e autorizzare l astanteria, acconsentire il parto con il sorriso, soprattutto equiparare i Medici dei diversi dipartimenti, ad esempio i ginecologi del dipartimento materno infantile, scelte dirigenziali dell’Asp di Agrigento e per questo motivo mi auguro che non si perda tempo nell’ attuare tali scelte.

Mi auspico che vengano mantenuti presto gli impegni presi dalla VI commissione ars, altrimenti all ospedale di Licata, come hanno ben potuto constatare gli onorevoli, non resta che chiudere i battenti.

Mi è dispiaciuto costatare l’assenza degli esponenti politici licatese all’importante incontro odierno per il futuro del nostro ospedale.

Continuo a ribadire che il sindaco galanti, ancora dopo 2 mesi, non ha nominato un nuovo assessore alla sanità dopo le dimissioni del dottore Castiglione, per questo motivo ancora una volta l’invito a farlo al più presto.

Non mi resta, al momento, che Continuare a vigilare, come già fatto in questo periodo, lo stato di salute del nostro nosocomio”.

Andrea Burgio – consigliere comunale