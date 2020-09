È stata convocata per domani mattina la IV Commissione “Ambiente Territorio e Mobilità” con all’ordine del giorno l’audizione dell’Assessore Regionale per il Territorio e Ambiente in merito al problema ambientale della Scala dei turchi e ai recenti atti vandalici che hanno colpito Punta Bianca ad Agrigento.

“Ebbene non comprendo -commenta il capogruppo autonomisti e popolari l’On.Carmelo Pullara- e appare assai strano come mai non siano stati invitati il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il sindaco di Realmonte Calogero Zicari e l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento. Tutti soggetti da sempre impegnati in prima linea a difesa del territorio e di questa bellezza naturale. Sono certo -continua Pullara- che si tratti di una distrazione alla quale chiedo di rimediare. Chiedo pertanto -conclude Pullara- al Presidente della IV Commissione Ambiente Territorio e Mobilità a correre immediatamente ai ripari e ad invitare i due sindaci di Agrigento e Realmonte e l’associazione Mareamico e se i tempi si dovessero rivelare troppo stretti a rinviare l’audizione, assicurando la più ampia partecipazione al fine di una più fattiva ed approfondita valutazione dei fatti e dei possibili rimedi”.