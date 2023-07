Pubblicità

Nuovo dirigente per il Commissariato di Polizia di Licata. Si e’ insediato infatti il dottore Garro che prende il posto di Cesare Castelli, trasferito in Questura. Alla conferenza di presentazione, ha preso parte anche il questore di Agrigento, Racifari. “Affronterò questo incarico con il miglior spirito possibile – le prime parole del nuovo dirigente – provengo da una realtà come Gela e pertanto so il compito che mi aspetta nei prossimi mesi. Cercheremo di dare risposte al territorio”.