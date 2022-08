Pubblicità

Picchiato ripetutamente davanti il suo locale da un branco composto da almeno dieci persone. E’ successo a Licata dove un commerciante trentacinquenne, gestore di una panineria-piadineria, è stato selvaggiamente aggredito nel centro cittadino da un gruppo di persone per futili motivi.

Alla base del pestaggio, probabilmente, una discussione nata pochi minuti prima e degenerata. Il 35enne ha riportato diversi traumi sparsi ed è stato ritrovato da alcuni passanti riverso in strada. Il branco, invece, si è dato alla fuga.

Immediati i soccorsi con un’ambulanza che ha trasferito il malcapitato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Al via le indagini degli agenti del locale commissariato. Al vaglio eventuali immagini di sorveglianza e la ricerca di testimoni oculari.