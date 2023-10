Pubblicità

Emanata la nuova disciplina veicolare in occasione delle ricorrenze della Commemorazione dei Defunti e della giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale del 4 Novembre.

A renderlo noto, con ordinanza n. 47 del 24 ottobre 2023, è Gaetano Maria Di Giovanni, dirigente ad interim del Dipartimento 4 Polizia Municipale.

Nel dettaglio, l’ordinanza dispone, per i giorni 30 e 31 ottobre 2023, 1 e 2 novembre 2023, nella fascia oraria 7 – 19:

il divieto assoluto di transito e sosta dei veicoli diretti al Cimitero dei Cappuccini ed in particolare il suddetto divieto interesserà la via Santamaria ed entrambi i piazzali del Cimitero. Saranno autorizzati al solo transito i residenti in via Santamaria e autorizzati in toto i residenti in via Nestore Alotto.

Il servizio pubblico di trasporto, gestito dalla Ditta IBLA TOUR, istituirà un servizio di bus navetta con partenza da piazza Progresso secondo il seguente itinerario: a) piazza Progresso, b) piazza Matteotti, c) via Santamaria; d) piazzale Cimitero Cappuccini; per il ritorno, la ditta, utilizzerà lo stesso percorso fino a piazza Matteotti per poi immettersi in via Sottotenente Cellura fino a giungere nuovamente in piazza Progresso.

Saranno autorizzati altresì i mezzi di servizio pubblico (taxi) e N.C.C., con l’obbligo di rispettare lo stesso percorso del servizio di Bus Navetta.

È vietato il transito in assoluto all’interno dei viali delle aree cimiteriali, il transito nel tratto di via Marianello che va dal piazzale demaniale allo spazio antistante il Cimitero di Marianello e la sosta a mezzi e cose su ambo i lati delle vie Santamaria, Marianello, ed in piazza Matteotti, oltreché negli spazi antistanti l’ingresso delle due aree cimiteriali.

L’intera area di sosta antistante l’accesso al cimitero di Marianello è riservata esclusivamente ai soli veicoli muniti di apposito contrassegno per i disabili alla guida dei propri veicoli.

È vietata la sosta nella giornata del 4 Novembre 2023 dalle ore 8 fino ad ultimazione della manifestazione religiosa, in piazza Progresso, corso Vittorio Emanuele, piazza Della Vittoria e piazza Attilio. Regolo, nello spazio antistante il monumento ai Caduti.

È vietato altresì il transito nella giornata del 4 Novembre 2023 dalle ore 8 fino ad ultimazione della manifestazione religiosa, per il tempo necessario al passaggio del corteo delle autorità, in piazza Attilio Regolo (corsia lato mare), piazza della Vittoria, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, piazza Regina Elena, piazza Progresso. I veicoli provenienti da via Carlo Alberto Dalla Chiesa e da viale XXIV Maggio diretti in via Principe di Napoli, utilizzeranno la normale corsia di Piazza Attilio. Regolo (lato monte). Viceversa, il traffico veicolare proveniente da via Principe di Napoli con direzione via Carlo Alberto Dalla Chiesa dovrà deviare nella stessa corsia di piazza Attilio Regolo (lato monte), immettendosi direttamente in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Nella giornata del 4 Novembre 2023 dalle ore 8 fino ad ultimazione della manifestazione religiosa il traffico veicolare proveniente da corso Roma e diretto in piazza Progresso sarà convogliato in via Sante Buoni e/o in via San Paolo.

È vietato inoltre il transito nella giornata del 2 novembre 2023 dalle ore 9 per il tempo necessario al passaggio del corteo delle autorità, nelle piazze Progresso e Matteotti e, ancora, nelle vie Marconi e Marianello.

È autorizzata la rimozione di quei mezzi che eventualmente contravvenendo alle superiori disposizioni e per questo causando intralcio al normale deflusso veicolare potrebbero arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità.